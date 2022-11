Une barrière et des grosses pierres pour empêcher les rave party à Cagny, près d'Amiens. Une réunion a eu lieu ce mercredi après-midi en préfecture, une dizaine de jours après une fête illégale, qui avait réuni jusqu'à 300 teuffeurs dans un tunnel qui passe sous la rocade, entre Cagny et Amiens. La fête avait provoqué la colère des riverains, d'Amiens à Longueau en passant par Cagny, qui pour beaucoup avaient fait nuit blanche à cause de la musique.

Une installation demandée "rapidement" par le maire de Cagny

Contacté par France Bleu Picardie, le maire de Cagny, qui a assisté à la réunion indique que tous les participants se sont mis d'accord sur l'installation d'une barrière aux abords du tunnel, et de grosses pierres. "J'ai insisté pour qu'on mette la barrière le plus loin possible du pont ; sinon, si on laisse accès aux voitures, les fêtards peuvent décharger leur matériel et le passer par-dessus la barrière, détaille Alain Molliens. Et puis on va aussi sécuriser le champ voisin pour empêcher de passer avec les voitures : on mettra dix ou quinze grosses pierres et agrandir le fossé existant", poursuit le maire de Cagny. Pour l'heure, impossible de donner une date exacte pour l'installation : "On veut que cela soit fait rapidement", indique l'élu, qui précise avoir déjà pris un arrêté dans sa commune pour interdire la circulation sur les chemins ruraux. Le préfet de la Somme a demandé à la Ville d'Amiens de vérifier si un tel arrêté existe ; sinon un arrêté commun pourrait être pris par Amiens et Cagny.

Des clés distribuées aux agriculteurs et forces de l'ordre

L'autre question qui se pose, c'est l'installation de cette barrière, qui pourrait perturber les allées et venues des agriculteurs du secteur. "Cela concerne quatre agriculteurs, explique Alain Molliens. C'est une contrainte, mais la moins mauvaise des solutions : la barrière aura un système de clé. Elles seront distribuées aux quatre agriculteurs, à la SANEF, qui gère l'exploitation de la rocade, et puis pompiers et forces de l'ordre", conclut le maire de Cagny.