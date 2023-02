Une battue à Neussargues pour retrouver deux chevaux disparus

C'est l'un de ses derniers espoirs 3 semaines après leur disparition. A Chanzac, sur la commune de Neussargues dans le Cantal, Manon organise une battue ce dimanche pour retrouver ses deux chevaux, Galdor et Légende, disparus le 19 janvier dernier.

C'est elle qui a constaté leur disparition. Elle vient les nourrir comme tous les jours, mais ne trouve qu'un enclos vide et un piquet par terre. « Je suis tout de suite partie vers les chemins de randonnées du coin. J'ai l'habitude de me promener avec eux par-là. » Elle suit leurs traces jusqu'à une route, où elles s'interrompent. Manon rentre chez elle et décide de publier une annonce sur sa page Facebook.

Depuis pas de trace de la robe noire et blanche de Glador, ni de celle de la jeune Légende, palomino et blanc. Au fur et à mesure que les jours et les semaines passent, elle mobilise de multiples moyens : « J'ai fait appel à des voyants qui pratiquent le pendule, raconte-elle, et j'ai même utilisé un drône pour survoler les alentours. Avec la neige, les traces n'étaient plus visibles. » Un ULM a décollé jeudi 9 février au matin dans l'espoir de les repérer, sans succès.

L'ouvrière agricole de formation continue ses recherches de son côté tous les jours. Et pour multiplier ses chances, elle organise une battue ce dimanche 12 février. Deux départs sont prévus depuis la salle polyvalente de Sainte-Anastasie, à 10 heures et 13 heures 30. « Vous pouvez venir à pied, à cheval, en quad, précise Manon, j'organiserai les groupes en fonction des gens qui connaissent le pays. » Pour l'occasion, la jeune femme a lancé un appel à la mobilisation avec une page Facebook qui porte le nom de l'événement : « Battue pour retrouver Galdor et Légende ».