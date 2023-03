Une battue aux sangliers aux portes de Montpellier, une vingtaine de bêtes abattues

Une battue aussi près de la ville c'est exceptionnel et cela demande une grande organisation

Les sangliers provoquent d'énormes dégâts dans les vignes, les cultures maraîchères et parfois aussi les jardins des particuliers. Ils sont aujourd'hui de moins en moins farouches et arrivent aux portes des grandes villes. Il n'est pas rare d'en voir quartier de la Mosson à Montpellier sur les rails du tram par exemple, les sangliers cherchent de la nourriture partout.

Ce mercredi dans le cadre de leur mission de régulation, les chasseurs de l'Hérault organisaient une battue sur les communes de Montpellier, Juvignac et Grabels. Une opération particulièrement délicate en raison de la localisation, une zone périurbaine, proche de routes fréquentées et de zones habitées.

56 chasseurs étaient mobilisés, 20 sangliers ont été abattus. "En tenant compte du taux d’accroissement de l’espèce et du taux de survie, on peut estimer que cette battue a permis d’éviter la présence d’une cinquantaine d’animaux supplémentaires une fois les naissances printanières effectuées dans cette partie de la métropole" explique la fédération de chasse de l'Hérault. "Cette action a montré l’efficacité et le sérieux des chasseurs dans une zone péri-urbaine particulièrement compliquée pour l’exercice de la chasse."