Une belle boulette sur le maillot du MHSC

L'incroyable bourde du MHSC : les maillots du club comportent une énorme faute d'orthographe. Montpellier, écrit avec un seul L sur le logo. L'erreur est passée inaperçue pendant plus de deux mois.

C'est ce qu'on appelle une belle boulette. Une erreur d'orthographe s'est glissée sur les maillots du club de foot de Montpellier. Sur le logo à la place du cœur, il manque un L à Montpellier.

#MHSC : Tous les maillots de Montpellier conçus pour la saison 2017-2018 comportent une faute d'orthographe dans l'écusson : "Montpelier". pic.twitter.com/flpRtX3UDJ — Mordu 2 Foot (@Mordu2Foot) September 8, 2017

Le quotidien L'Equipe ironise ce matin: "C'est l'instant «Montpelier, alez alez alez !». L'erreur a été faite sur les maillots des pro MAIS AUSSI sur les modèles vendus en boutique et en ligne sur le site officiel. A 75 euros le maillot ça fait mal.

A priori, la faute ne concerne qu'un lot d'environ 200 maillots, mais elle apparaît sur la photo du maillot présentée par le MHSC Store. Et ce qui est plus fou encore, c'est que l'impair soit passé inaperçu alors que ce modèle est en vente depuis 2 mois et demi.

Si la bourde a échappé au club, elle a sauté aux yeux de plusieurs supporters, qui sont retournés en magasin, pensant obtenir un remboursement. Remboursement refusé. Du moins pour l'instant. Le club doit s'exprimer sur le sujet ce vendredi en fin de matinée.