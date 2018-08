Pic du Midi d'Ossau, Laruns, France

Une bergère est hospitalisée depuis lundi soir au centre hospitalier de Pau. Elle a été secourue dans l'après-midi par les gendarmes de haute-montagne en vallée d'Ossau. La jeune femme avait fait une mauvaise chute alors qu'elle se trouvait sous le lac de Casteran, un des lacs d'Ayous.

_"Je gardais mon troupeau dans le brouillard dans des endroits très pentus toute l'après-midi et quand je suis arrivée sur la piste, le paysage était très joli. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis tordue la cheville", explique Anne. "J'avais ma fille en contrebas mais elle ne m'entendait pas alors j'ai appelé le 15",_ précise la bergère.

Témoignage de la bergère secourue Copier

La météo étant mauvaise, les gendarmes sont allés la chercher à pied et l'ont descendue en civière jusqu'au lac de Bious-Artigues où des pompiers l'attendaient pour la transporter à l'hôpital de Pau.

Victime d'une double fracture de la malléole, la jeune femme a été opérée mardi matin et devrait rejoindre son domicile jeudi. "J'étais dans des endroits bien plus compliqués que ça, dans l'après-midi, et je me suis quand même blessée. Mais tout va bien". Elle devrait garder un plâtre pendant 45 jours.