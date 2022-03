Une Berrichonne fête ses 100 ans, son secret de longévité : "ma ténacité"

La Berrichonne Thérèse Didier a fêté ses 100 ans ce dimanche 13 mars. Son plus beau souvenir reste ses 70 années de mariage. "Je me suis mariée à un Lorrain très gentil", confie la centenaire.

Un siècle de vie. Une Berrichonne a fêté ses 100 ans ce week-end. Thérèse Didier est née le 13 mars 1922 dans un petit village près de la Meuse. Ce n'est que quelques années plus tard qu'elle s'installera à Châteauroux, où elle deviendra enseignante à l'école Pigier.

Depuis longtemps à la retraite, Thérèse en a profité pour voyager avec son époux. Après avoir été mariée pendant 70 ans, elle l'a malheureusement perdu en 2012. Depuis, Thérèse vit dans la Résidence autonomie Isabelle à Châteauroux. Pour son anniversaire, ses proches et de sa famille sont venus lui rendre visite.

70 années d'un mariage heureux

Le déambulteur de Thérèse est couvert de roses et de jacinthes. Pour ses 100 ans, elle a reçu des tonnes de bouquets de fleurs. "Je ne sais pas quoi en faire, je n'ai pas de vases assez grands", plaisante-t-elle.

De quoi fêter dignement un siècle de vie heureuse pour l'ancienne institutrice de Châteauroux. Son plus beau souvenir reste ses 70 années de mariage. "Je me suis mariée avec un Lorrain très gentil, confie la centenaire. En 70 ans de vie commune, on s'est toujours très bien entendus, ça a été 70 ans de bonne vie, alors je dis merci beaucoup".

Même si elle est veuve depuis dix ans maintenant, Thérèse profite aujourd'hui de ses enfants, de ses petits-enfants et même de ses arrière-petits-enfants. "J'ai cinq petits enfants et 14 arrière-petits-enfants, l'un d'eux, mon Benjamin, a 20 ans, il est très gentil avec moi", raconte-t-elle.

On a tout de même demandé à Thérèse quelle était son secret pour rester jeune éternellement. Sa réponse : "ma ténacité, j'ai beaucoup de caractère, je me dis vas-y ma vieille". Maintenant, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est "que ça dure longtemps".