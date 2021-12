Une Berrichonne récolte des échantillons de parfum pour les offrir aux plus démunis pour Noël

La belle initiative du jour. Une employée d'un bailleur social de l'Indre s'est mis à collecter des échantillons de parfum et de produits cosmétiques pour les offrir aux plus démunis.

Une belle initiative dans le Berry. Pour un Noël solidaire, le bailleur social Scalis et les Restos du cœur de l'Indre s'associent pour offrir des cadeaux de Noël aux plus démunis. Plusieurs centaines d'échantillons de produits de beauté et des jouets ont été collectés par Scalis. Ils seront distribués par les Restos du cœur la semaine prochaine aux personnes dans le besoin. Au départ de cette initiative : une employée du bailleur social et la volonté de ne laisser personne de côté pour les fêtes.

Récolter des échantillons

Tout part de Peggy Malosse-Houpert, conseillère clientèle chez Scalis, et d'un reportage à la télé. "C'était l'histoire d'une coiffeuse qui récoltait des échantillons pour les Restos du cœur et j'ai trouvé cette idée super chouette", se souvient la jeune femme. Après avoir visionné le reportage, elle décide d'en parler à sa direction, qui se montre favorable pour s'associer au projet.

Avec l'aide de ses collègues, Peggy Malosse-Houpert se met à collecter des échantillons de parfum et de savon dans les pharmacies, les magasins et même les hôtels. "Souvent, ces échantillons restent au fond d'un tiroir. Tout le monde en a chez soi, ça ne coûte rien et ça fait des heureux", insiste-t-elle.

Un gros cabas rempli d'échantillons a été collecté dans les pharmacies, les magasins et les hôtels © Radio France - Justine Claux

Une initiative qui en inspire une autre

Son initiative fait boule de neige. Elle inspire Cyril Pacault, un gardien d'immeubles chez le bailleur social. Il décide de faire la même chose mais cette fois-ci : avec des jouets. "Ça m'aurait embêté que certains enfants ne puissent pas avoir de cadeaux cette année, confie-t-il. J'ai voulu essayer de faire quelque chose de bien".

Au total, un gros cabas rempli d'échantillons et six cartons de jouets avec des vélos, des jeux de société et des livres sont collectés.

Six cartons de jouets ont également été collectés pour les enfants dans le besoin © Radio France - Justine Claux

Les Restos de cœur se charge de la distribution

Les Restos du cœur de l'Indre, associé au projet, se charge de distribuer les dons aux familles dans le besoin. "Il y a des vélos, ça va intéresser des familles. On va tout trier pour pouvoir les redistribuer très rapidement avant Noël", explique Christian Valin, son président.

Près de 900 enfants vont pouvoir bénéficier de ces dons.