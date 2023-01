Une biblioposte ouvre à Ajain : deux nouveaux services publics pour la commune de Creuse

A l'heure où les services publics baissent le rideau un peu partout, Ajain essaie de nager contre le courant. La commune de Creuse a passé un an sans bureau de poste, mais depuis décembre 2022, la municipalité a ouvert en remplacement une agence postale. Dans le même bâtiment, elle va aussi bientôt inaugurer une bibliothèque, au mois de mars.

Se battre pour les services publics

"On est conscient que beaucoup de services publics ferment, mais avec l'équipe municipale on s'est battus pour rouvrir un cabinet médical, pour garder une classe ouverte, et pour avoir une agence postale", explique Thomas Marty, adjoint au maire en charge de la culture. "On aime aussi se battre non seulement pour maintenir les services publics existants, mais aussi pour que de nouveaux ouvrent, comme c'est le cas avec la bibliothèque." Ajain était l'une des seules communes creusoises de plus de 1.000 habitants à ne pas posséder de bibliothèque. "Ce sera un lieu de rencontre entre les générations, et un lieu d'accueil aussi des associations", précise l'élu.

Les habitants d'Ajain l'attendent avec impatience : "J'aime lire donc je viendrai voir c'est sûr, ça manquait, il n'y avait rien", confie Rolande. Bernard devait jusqu'à présent rouler quinze minutes pour emprunter des livres à Guéret : "C'est sûr que ça sera bien plus pratique d'aller ici, le carburant ça compte, ça nous faisait 20 km à chaque fois !"

3.000 documents disponibles

Cette bibliothèque, qui aura un coin adulte et un coin jeunesse, disposera de 3.000 livres, CD, DVD et revues. Les habitants pourront également réserver et emprunter les ouvrages abrités dans les autres bibliothèques de l'agglomération du Grand Guéret, puisqu'Ajain rejoint le réseau de la BMI de Guéret.

Alain, titulaire d'une carte de bibliothèque à Guéret, a hâte de tester cette nouvelle bibliothèque. Il se réjouit aussi de l'ouverture de l'agence postale : "Pendant un an, pour envoyer des colis ou chercher un recommandé, il fallait monter à Guéret."

Seul bémol : cette agence propose un peu moins de services qu'un bureau de poste classique*. "Ca ne change rien pour le courrier et les colis, mais ça change pour le côté bancaire*, explique Clémence, à l'accueil. On peut retirer de l'argent et faire des versements, mais on est plafonné à 500 euros par semaine, et on ne peut pas faire de virement." Autre différence : Clémence est payée par la commune, et pas par la poste. La municipalité doit donc sortir le carnet de chèques pour permettre aux habitants d'envoyer des lettres et de lire sans faire des kilomètres !