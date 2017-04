Une bibliothèque dans un magasin rural

Les 200 habitants de Lésignac-Durand, en Charente limousine, ont bien de la chance. Non seulement l'épicerie du village fait aussi bar-restaurant et station service. Mais on peut aussi y emprunter des livres.

C'est le nouveau gérant du multiple de Lésignac-Durant, au bord des lacs de Haute-Charente, qui a eu l'idée. Il s'est installé il y aura un an le 4 mai. Il y a environ 4 mois, des clients sont venus le voir, pour lui suggérer d'intégrer un service de prêt de livres, journaux et magazines. Les bibliothèques ont été installées le long des murs, dans la salle de restaurant comme dans le café. Il y en a pour tous les goûts : des livres pour enfants, des journaux, des romans, des biographies...

Des bibliothèques entre les tables du bar-restaurant © Radio France - Pierre MARSAT

Les livres sont renouvelés régulièrement. A l'approche de la belle saison, la bibliothèque de Lésignac attend des magazines de chasse et de pêche, de préférence en anglais.