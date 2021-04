Un étudiant de Saintes, Gabriel, part télétravailler en Espagne avec des copains. Il vient d'arriver à Madrid. Et il profite des restaurants et bars ouverts jusqu'à 23 heures confie-t-il ce mercredi.

"Une bière et le plaisir de se retrouver ensemble" : un Charentais-Maritime choisit le télétravail à Madrid

Gabriel, 23 ans, a choisi de télétravailler en Espagne pour profiter de ses copains. Sur place, tous les restaurants et les bars sont ouverts jusqu'à 23 heures. Gabriel était revenu vivre chez ses parents à Saintes en Charente-Maritime en septembre dernier à cause du Covid-19 et des règles sanitaires imposées en France.

On passe le plus clair de notre temps aux terrasses des restaurants

Les restaurants sont ouverts en Espagne - Gabriel

Gabriel est arrivé lundi matin à Madrid, où il est parti retrouver des amis pour une dizaine de jours. Il a été invité par deux copains qui suivent le programme Erasmus en Espagne. Avec d'autres amis, ils ont tous passé un test PCR avant d'embarquer dans l'avion, raconte Gabriel. "On a de la chance, il fait beau à Madrid. On passe le plus clair de notre temps en terrasse des restaurants" poursuit le jeune homme. La veille, ils sont allés suivre un match du Real Madrid dans un bar : "une super ambiance" se souvient Gabriel.

Joindre l'utile à l'agréable

" _Ce ne sont pas des vacances" précise tout de même Gabriel, qui explique que chacun de ses amis est en télétravail. Il ajoute que comme le couvre-feu n'entre en vigueur qu'à 23 heures, ça permet de se retrouver en fin de journée pour se détendre "une bonne bière bien fraîche et un immense plaisir d'être là, et juste de pouvoir se retrouver tous ensemble, sans se demander si on a le droit ou pas_".

Les bars ferment à 23 heures en Espagne - Gabriel

Les Espagnols sont très rigoureux sur les gestes barrières

Et même pas peur du Covid en Espagne... car si l'on en croit Gabriel "les Espagnols sont très rigoureux sur les gestes barrières, ici personne n'a le masque sous le nez ou sur le menton, personne ne fume dans la rue" raconte le jeune français qui se félicite également que "les bars et les restaurants jouent vraiment le jeu et espacent énormément les tables, c'est assez rassurant".

Gabriel doit rester une dizaine de jours au total à Madrid. Ensuite cet étudiant en Master 2 qui suit une formation en alternance chez EDF à Paris, rentrera, ensuite, chez ses parents à Saintes.