Une biographe des malades franc comtoise récompensée par un premier prix régional

L'association jurassienne Traces de vies a pour objectif de mieux accompagner les personnes âgées et malades. Sa directrice Christelle Cuinet vient de recevoir le premier Prix régional de l'inspiration en économie sociale et solidaire. 4000 euros qui permettront d'embaucher un assistant.

Dole, France

Lutter contre l'isolement des personnes âgées et malades, voilà la raison d'être de l'association jurassienne Traces de vies. Afin de donner un sens à cette période de la vie une biographe leur propose un accompagnement et une écoute. Elle a déjà entendu 85 personnes dans toute la Franche-Comté. Les témoignages recueillis seront rassemblés dans un livre et racontés sous forme de récit.

4000 euros pour embaucher un nouvel accompagnant biographe

Directrice de l'association Traces de vie, la jurassienne Christelle Cuinet est cette biographe des malades. Son association vient d'être récompensée par le premier Prix régional de l'inspiration en économie sociale et solidaire de la Fondation crédit coopératif. Un soutien de 4000 euros qui devrait permettre de poursuivre ce travail d'accompagnement et d'embaucher un nouvel accompagnant biographe.