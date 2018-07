Une biographie sur le Vauclusien Jean-Louis L'Homme, sculpteur de talent et collaborateur fusillé à la Libération

Par Daniel Morin, France Bleu Vaucluse

"Des mains en or, une âme noire" : le sous-titre du livre que l'historien Raphaël Mérindol consacre au sculpteur vauclusien Jean-Louis L'Homme résume parfaitement le parcours de cet artiste né en 1879 et fusillé à la Libération. Artiste de grand talent, mais raciste et collaborateur.