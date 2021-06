Une boîte aux lettres "Papillon" pour libérer la parole des enfants à Marseille

Briser le mur du silence, libérer la parole c'est le but de la boîte aux lettres de l'association "Les Papillons"(qui lutte contre les violences faîtes aux enfants) installée au sein de la maison inclusive de l’association AJCM à Marseille dans le 9e arrondissement. C'est la première à Marseille. C'est l'association qui a fait le choix de l'installer dans ses locaux, elle se trouve dans les toilettes pour préserver la discrétion. Une démarche qui répond à un besoin explique Laurent-Stéphane Grassi, président du conseil d’administration de l’association.

Pour nous il s'agissait de coller à un sujet qui est essentiel. On a eu il y a quelques mois une vague dans le sport avec tout ce système de violence. Et on a essayé de se donner le maximum d'outils pour pouvoir détecter les violences physiques ou morales - Laurent-Stéphane Grassi