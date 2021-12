Pour Noël, une boîte aux lettres pour écrire aux enfants malades de l'hôpital de Reims

Une boîte aux lettres toute rouge, avec le visage d'un Père Noël dessiné dessus. Une boîte aux lettres achetée par Laurène, infirmière puéricultrice à l'hôpital américain de Reims, pour décorer le service dans lequel elle travaille, jusqu'à ce qu'elle la montre à son amie Charlie : "Elle a un compte de jeux sur Instagram et elle me dit, j'aimerais bien lancer un élan de solidarité pour que les gens écrivent aux enfants !". Et l'aventure était partie.

Après à peine une semaine, les premières lettres arrivent au sein du service pédiatrique, comme celle de Lilou : "Elle a dessiné un renne et elle écrit "Il faut toujours viser la lune, en cas d'échec on atterrit dans les étoiles". Elle ajoute "N'oublies jamais que tu es plus courageux que tu ne le crois et plus intelligent". C'est plein de petites pensées qui peuvent faire du bien", raconte Laurène.

Ca met une belle ambiance de Noël dans le service

Des petits mots qui finissent souvent accrochés aux murs et qui égaient les chambres des enfants malades : "Ils sont surpris quand on leur dit qu'ils ont reçu du courrier ! Ca leur fait plaisir et c'est aussi beaucoup de réconfort pour les parents", nous dit Laurène. Sans oublier les soignants, qui reçoivent eux aussi des mots d'encouragements : "Tout le monde est enthousiaste à l'idée d'aller à la boîte aux lettres tous les jours. ca met une belle ambiance de Noël dans le service".

Plus il y aura de courrier envoyé et plus Laurène et ses collègues pourront en distribuer aux enfants malades et pas uniquement dans le service de pédiatrie. Alors tous à vos stylos ! "Soyez créatifs !" sourit Laurène.

Ecrire à l'adresse suivante : Service de médecine pédiatrique Hôpital américain 45 rue Conacq Jay 51 092 REIMS