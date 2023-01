Une bombe américaine neutralisée à Caen : plusieurs axes fermés à la circulation ce dimanche

Pour permettre l'intervention des démineurs, la bombe américaine découverte en octobre dernier boulevard Détolle à Caen va devoir être déménagée ce dimanche matin et éviter ainsi l'évacuation des riverains. Un transport ultra-sécurisé qui nécessite de retirer le détonateur et la fusée de cet engin explosif avant de pouvoir déplacer la bombe dans la zone du parc des Expositions de Caen.

Pour sécuriser le dispositif, plusieurs axes resteront fermés à la circulation entre 8h et 13h sur les communes de

Caen et de Louvigny : boulevard des Baladas, viaduc de la Cavée, chemin du clos de Venoix, cour Koenig, route 212B (Caen et Louvigny), passerelle de l’Orne, boulevard du Petit Vallerent, voies vertes situées au sud de la voie SNCF Caen-Cherbourg et une portion du boulevard Yves Guillou.