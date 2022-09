Une bombe d'une tonne immergée dans la Loire sera déminée ce mardi matin à Saint-Cyr-sur-Loire

Les démineurs vont neutraliser une bombe américaine d'une tonne découverte non loin du quai des maisons blanches à Saint-Cyr-sur-Loire. L'engin repose à 1,70 mètre de profondeur, dans le lit du fleuve, depuis 1944. Des habitants vont devoir partir de chez eux, mardi 20 septembre, entre 9h et 14h.

La circulation sera sans doute très perturbée, mardi 20 septembre, toute la matinée et jusqu'en début d'après-midi, dans de nombreuses rues de St-Cyr-sur-Loire, la Riche et Tours. La circulation va être coupée, de 9h à 14h, sur le quai des maisons blanches, à Saint-Cyr-sur-Loire et sur une grande partie de l'avenue Proudhon, sur le quai d'en face. Les démineurs de la Rochelle doivent neutraliser une bombe de la seconde guerre mondiale. L'engin est immergé dans la Loire depuis 78 ans.

Carte du périmètre de sécurité fournie par la préfecture d'Indre-et-Loire

Une bombe d'une tonne immergée depuis 1944 à Saint-Cyr-sur-Loire

C'est une bombe américaine d'une tonne, la plus grosse jamais découverte dans ce secteur. Elle repose à 1,70 m de profondeur sur du sable, au fond du lit du fleuve, près du quai des maisons blanches. Un pêcheur l'a aperçu il y a deux ans, à un moment où le niveau d'eau était très bas. Le déminage aurait pu avoir lieu à partir de ce moment-là, mais le Covid et un changement de Préfète ont retardé l'opération.

Il faut dire que les démineurs de la Rochelle étaient venus identifier la bombe et avaient jugé qu'elle ne représentait pas de danger : elle a d'ailleurs subi d'innombrables crues sans dommage, depuis 1944. En revanche, il faut la désamorcer pour la bouger et là, il y a toujours un risque d'explosion. La corrosion, plus ou moins importante, pourrait compliquer l'intervention des démineurs.

Les quais de Loire interdits aux piétons et à tout véhicule pendant l'intervention

C'est pour cela que les habitants des logements les plus proches, coté Saint-Cyr-sur-Loire, ont été priés par la mairie d'évacuer, au plus tard à 9h20 et jusqu'à la fin de l'intervention. Environ 1.000 personnes sont concernées par cette mesure d'évacuation, qui débute à 7H30 et doit être achevée à 9H. La salle François Rabelais, dans l'ancienne mairie, pourra accueillir jusqu'à 250 personnes si besoin.

Une centaine de personnes mobilisées

Le chef de centre de déminage de la Rochelle assurera le commandement des opérations sur le terrain, appuyé par neuf démineurs, dont des plongeurs-démineurs. 50 policiers, 10 gendarmes, 3 secouristes aquatiques et une vingtaine de policiers municipaux sont mobilisés, sans compter les membres de différents services techiques.

Le périmètre de sécurité devrait être levé à 14h, au plus tard.