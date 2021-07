Une borne d'appel d'urgence installée à Castelnau-le-Lez

Comment améliorer l'intervention des forces de l'ordre sur le terrain en cas d'urgence ? De nombreuses communes réfléchissent à installer déférents types de systèmes. À l'image de ce qui a été fait à Nice, la ville de Castelnau-le-Lez vient de mettre en place une borne d'appel d'urgence, la première dans l'Hérault. Elle permet de joindre directement la police municipale 7 jours sur 7. D'ailleurs son emplacement n'a pas été choisi au hasard puisqu'elle se trouve à l'arrêt de tram Charles de Gaulle, la principale porte d'entrée à l'ouest de la ville.

"On ne peut pas mettre un policier derrière chaque habitant", explique Corinne Patard. La directrice de la police municipale de Castelnau-le-Lez détaille le fonctionnement de la borne : "vous appuyer sur le bouton jaune à deux reprises et vous êtes directement en ligne avec la police. La caméra située sur le trottoir en face de la borne permet au centre de supervision urbain d'immédiatement voir ce qui se passe et le cas échéant d'intervenir". La gendarmerie prendra le relais la nuit lorsque la police n'est plus en service.

La technologie au service de la sécurité

Ce type de borne a notamment été utilisée pour prévenir les forces de l'ordre à Nice lors de l'attentat de la basilique Notre-Dame en octobre 2020. "Cet évènement a été vraiment l'accélérateur", confie Frédéric Lafforgue. Le maire de Castelnau-le-Lez constate que la délinquance a tendance à de plus en plus s'éloigner de Montpellier pour venir dans sa commune : "il y avait déjà la police et les gendarmes dans le tram donc un signal était envoyé en traversant le Lez. On espère qu'avec ce type de dispositif nous allons faire passer un autre message."

Une simple borne d'appel peut-elle réellement changer la vie de la deuxième commune de la métropole ? "Oui, répond Corinne Patard, cette borne va sécuriser notre travail mais surtout sécuriser ceux qui sont sur le domaine public à cet endroit. Le soir nous avons une autre population. Donc ceux qui viennent de Montpellier s'ils se sentent menacés ou agressés peuvent facilement prévenir la police." Une autre borne sera prochainement installée dans le nouveau quartier Euréka mais aussi dans les mois à venir devant les établissements scolaires notamment les deux lycées de la ville.