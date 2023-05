"Une bouffée d'oxygène" : dans le Ponthieu, des séjours de répit sont organisés pour les aidants

Quand on lui a proposé un séjour de répit dans le Pas-de-Calais, Bénédicte n'a pas hésité une seconde. "Avec mon mari, on est pas sortis de la maison depuis un an : j'ai besoin de cette bouffée d'oxygène**". Comme près de 9 millions et demi de Français, cette habitante du Ponthieu s'occupe de son époux à plein temps, après un AVC survenu début 2022.

Un quotidien éreintant, duquel il est culpabilisant de s'extraire

Un quotidien éreintant, que Bénédicte ne peut évoquer sans larmes, et duquel il est souvent difficile, voire culpabilisant, de s'extraire. "Je suis tout le temps là pour lui, détaille cette femme de 70 ans : la nuit, la journée, quel que soit le moment où il a besoin de moi, je suis là".

Alors pour s'aérer Bénédicte partira mi-juin à Montreuil sur Mer : trois jours de balades sur la plage, de visites et d'ateliers pour échanger sur notamment son vécu d'aidante. "J'espère pouvoir poser des questions aux autres aidants et au personnel présent ; notamment sur la cuisine. Mon mari ne mange que des choses mixées : peut-être que je pourrais me faire conseiller de nouvelles recettes", explique Bénédicte.

Des places restantes en octobre et décembre 2023

Impossible pour Bénédicte d'envisager son repos sans penser à son mari. Pour ne pas rompre le lien, chaque aidant sera accompagné du proche qu'il soutient : trois duos seront du voyage à Montreuil-sur-Mer. Pour libérer du temps aux aidants, du personnel médical sera présent : "On sent qu'il y a parfois une difficulté à couper avec l'aidé, et que les aidants avaient besoin d'être rassurés avant de partir", indique Mylène Merchez, organisatrice de ce séjour et responsable de projet à Valloires Domicile.

Le séjour de juin 2023 est complet : il reste cependant des places pour ceux d'octobre et décembre. Valloires Domicile espère pouvoir reconduire ces séjours, financés par le Conseil départemental de la Somme, dès l'année prochaine.