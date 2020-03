Caroline Louis qui tient la Boulangerie "Kawô" à Bouc-Bel-Air lance une cagnotte en ligne pour offrir au personnel soignant du pain et des madeleines en cette période d'épidémie de coronavirus. Une première fournée a été livrée ce lundi matin.

Coronavirus : une boulangère de Bouc-Bel-Air lance une cagnotte pour du pain et des madeleines aux soignants

Il n'a fallu que quelques jours pour que la cagnotte sur le site "Le Pot solidaire" lancée par Caroline Louis sur internet lui permette d'offrir une première fournée de pains et de madeleines au personnel soignant de l'Hôpital Nord et de l'Hôpital Européen de Marseille.

La gérante de l'établissement "Le pain de Kawô" installé Bouc-Bel-Air a offert ce lundi matin 30 baguettes, une centaine de madeleines mais aussi du fromage de chèvre et de la confiture au personnel de l'Hôpital Nord. Une autre fournée est prévue ce mardi 31 mars pour le personnel de l'Hôpital Européen. La jeune femme souhaitait à tout prix aider le personnel soignant sur le front tous les jours en pleine épidémie de coronavirus.

"Je me sentais tellement impuissante, j'ai eu cette idée, inspirée par une amie. C'est du plaisir, si à ma petite échelle je peux leur apporter quelque chose" - Caroline Louis

Toutes ses préparations sont sans gluten et ont déjà eu ce lundi matin beaucoup de succès auprès du personnel de l'Hôpital Nord. Pour l'instant deux fournées par semaine pendant plusieurs semaines sont prévues (une pour l'Hôpital Nord et l'autre pour l'Hôpital Européen) mais si la cagnotte grossit Caroline pourrait en proposer d'autres et pourquoi pas à d'autres hôpitaux. Elle vient d'ailleurs d'être contactée par le personnel de la Timone à Marseille.

Les madeleines de Caroline prêtes à être livrées au personnel soignant. - Caroline Louis

C'est encourageant de voir que les gens donnent pour la cagnotte alors il faut que je travaille vite! C'est touchant. C'est vraiment important de les aider pendant cette période. Je réfléchis à leur proposer des casse-croûtes un peu plus fournis pour les déjeuners

Pour deux euros versés, deux baguettes ou six madeleines offertes au personnel soignant

Les fournées pourraient en effet s'étoffer dans les prochains jours, Caroline Louis a été sollicitée par des producteurs qui pourraient eux aussi offrir de quoi réconforter le personnel soignant et le tout serait livré ensemble. La machine est lancée !

Si vous souhaitez participer c'est tout simple il suffit de se rendre sur ce lien, pour 2 euros, il y aura deux baguettes ou six madeleines et Caroline précise également que vous pouvez adresser un message d'encouragement au personnel qu'elle imprimera et glissera avec le pain.