Une boulangerie de La Rochelle propose des galettes avec une fève aux couleurs du Stade Rochelais

Les fêtes de fin d'année sont passées, on sort à peine de table et voilà déjà le temps des galettes des rois ! Cette année en Charente Maritime, une fève inédite s'est glissée dans les galettes de la boulangerie Bertin à Villeneuve les Salines : une fève à l’effigie du Stade Rochelais !

Fève 100% fabriquée en France, par une entreprise située à Grenoble : cette année dans sa galette des rois, la boulangerie Bertin propose une fève inédite aux couleurs du Stade Rochelais et les clients se pressent pour avoir la leur !

Avec son masque du Stade Rochelais sur le visage, nul doute, Micheline est supportrice du club. Alors cette année, impossible de passer à côté de la galette : "On en a mangé une hier, on en a mangé une dimanche, il va y avoir des kilos en trop à la fin mais tant pis ! C'est très bien pour la ville de La Rochelle et pour le stade surtout !"

Juste derrière elle, Bruno attend de commander la sienne : _"_Pour un supporter comme moi c'est une excellente idée ! J'en ai pris plusieurs fois et c'est pas fini..."

Des supporters comme eux, le boulanger Fabien Bertin en a vu plusieurs depuis le début de la commercialisation de la fève du stade Rochelais fin décembre : "J'ai quelqu'un qui est venu de Jonzac l'autre jour. Il nous a téléphoné pour savoir si c'était nous qui faisions ça, si on en avait encore en stock et il est venu de Jonzac à La Rochelle pour avoir son médaillon."

Cette idée de créer des fèves à l’effigie du club lui est venue lors d'un déjeuner avec sa sœur et son beau frère supporters du club. Après avoir pris contact avec le club la fabrication était lancée : "C'est une petite fève toute ronde en porcelaine, il y a juste le logo du stade dessus et on fourni une petite broche pour la porter comme un pins."

La fève coûte deux fois plus cher qu'une fève habituelle mais la boulangerie n'a pas augmenté les prix des galettes : "On n'est pas sur des tarifs de fèves habituels mais cette année on a voulu marquer le coup. On espère en vendre un peu plus, le stade Rochelais est très populaire quand même."

L'an prochain Fabien Bertin espère renouveler l'expérience peut-être même avec une fève à gagner en édition limitée.