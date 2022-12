Une boulangerie menacée de fermeture face à la hausse des prix de l'énergie à Mornas

C'est l'angoisse d'un grand nombre de commerçants indépendants... en tout cas de ceux qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire : quel sera le montant de leur prochaine facture d'électricité ? Cette question, Dorothée Chadenier, boulangère à Mornas se la pose tous les jours. C'est en 1992 que Dorothée et son mari décident de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Les années, pas toujours faciles financièrement se suivent, mais ils parviennent à faire fructifier l'affaire. Les clients, "on les connaît par cœur. On s'appelle tous par nos prénoms", avoue Dorothée. "Pour la plupart, on les a vu grandir. On est un petit village, c'est une famille". Tout semblait donc tracé pour Dorothée et son mari "On voulait prendre notre retraite d'ici trois ou quatre ans maxi".... mais c'était sans compter sur la flambée des prix de l'énergie".

200% à 300% de hausse.

Depuis quelques semaines, Dorothée et son mari multiplient les calculs. D'après elle, la prochaine facture pourrait passer de 1200 euros par mois à plus de 3000. "C'est ingérable" affirme-t-elle. "On tente de faire des économies partout où l'on peut, mais c'est très difficile. Mon mari n'utilise le four qu'aux heures creuses désormais. Mais on ne peut pas vendre nos baguettes trois fois plus chères. Les clients ne peuvent pas se le permettre et de toute façon ça ne suffirait pas". Alors quand on demande à Dorothée quelles solutions elle imagine, la réponse ne se fait pas attendre "On se laisse trois mois et si on ne peut pas tenir, on baissera le rideau. Mais le pire, c'est que désormais plus personne ne va reprendre notre affaire. Elle est invendable".