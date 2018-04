Chasseneuil-du-Poitou, France

Astuces pour avoir un bon CV, savoir faire une lettre de motivation et démarcher par téléphone, pendant près d'un mois, des demandeurs d'emploi se retrouvent au sein de la CCI de la Vienne. Ils suivent une formation intensive pour "booster leur recherche" affirme Mustafa Gursal, directeur des boutiques club emploi.

Le club emploi dispose d'un espace pour des entretiens individualisés. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Tout le monde peut s'inscrire. Pour y participer, il n'y a pas de sélection particulière, il faut simplement avoir un projet professionnel précis assure Mustafa Gursal : "Quatre semaines ça passe vite. On ne peut passer un mois à définir le projet professionnel. Là on est avec des personnes pour qui c'est déjà clair et qui a ou l'expérience ou les diplômes qui correspondent."

Un chômage de longue durée difficile à vivre

Cette formation est un atout pour Sophie, au chômage depuis deux ans : "On a des périodes où on cherche, on envoie des candidatures, on n'a pas de réponse. C'est vraiment difficile. Et puis moi à 58 ans, remonter la pente ça devient compliqué." A cela s'ajoute "des problèmes financiers" pour Azucena en recherche d'emploi depuis plus d'un an.

Forcément tous en attendent beaucoup de cette formation, même s'ils redoutent notamment le démarchage téléphonique : " je l'ai déjà fait pour des relances et c'est compliqué d'avoir la bonne personne " explique Sophie. Pour Azulena l'inquiétude vient de la langue : " je viens du Nicaragua et j'ai peur de mal m'exprimer de ne pas dire correctement ce que je cherche et ce que je veux."

Ordinateurs et surtout téléphones sont en place pour le fameux démarchage. Une étape qui inquiète les participants. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

En attendant la boutique club emploi a déjà fait ses preuves dans le Limousin où elle est implantée depuis 24 ans. Après chaque session, 70% des participants ont trouvé un emploi stable (CDI ou CDD de plus de 3 mois).