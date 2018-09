Saint-Lô, France

Ni vraiment légale, ni vraiment illégale, le CBD ou cannabidiol, est une substance qui fait beaucoup parler depuis le début de l'année en France. A Saint-Lô, une boutique vient d'ouvrir qui propose des produits à base de cette molécule issue du chanvre. Il en existe déjà une à Cherbourg, une autre à Caen. "On a du miel, des cosmétiques, chewing-gums, crèmes pour visage", explique le gérant Alexis, 28 ans.

Mais ce ne sont "absolument pas" des produits contenant du cannabis ! "Nos produits sont à base de CBD, une molécule tirée du chanvre, qui ne peut pas être classée comme une drogue car elle ne procure aucun sentiment d'ivresse", contrairement au THC, autre substance contenue dans la plante, qui elle est illégale en France. Qui la consomme ? "Un monsieur est par exemple venu, il avait des troubles du sommeil. Il avait essayé sans succès beaucoup de médicaments, et il avait lu sur internet que le CBD pouvait l'aider, alors il a voulu essayer".

"Aucune vertu thérapeutique" reconnue officiellement en France

Le cannabidiol est autorisé à la commercialisation dans certains pays, où il est consommé pour son effet supposé comme relaxant, voir antidépresseur ou antidouleur. En France, ses vertus thérapeutiques ne sont pas du tout reconnues. La Direction générale de la santé (DGS) souligne qu'"aucune vertu thérapeutique ne peut être revendiquée notamment par les fabricants, vendeurs de produits contenant du CBD".

Je ne peux pas vous dire les intérêts du CBD, car je tomberais alors sous le coup du code de la santé publique qui interdit de présenter le chanvre ou l'une de ses molécules sous un jour favorable" - Alexis

Mais le CBD n'est pour autant ni autorisé, ni interdit. Profitant de ce flou juridique, de nombreux commerces ont commencé à le commercialiser depuis un peu plus d'un an. Le gouvernement a tenté d'arrêter le mouvement. Le ministère de la justice a invité les parquets à "assurer la poursuite et la répression des infractions susceptibles d'être retenues" envers les boutiques vendant du CBD "avec une particulière fermeté".

"On a fait le choix d'ouvrir cette boutique parce que ça peut aider des gens"

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives a indiqué en juin 2018 que les"produits et notamment les e-liquides à base de CBD sont interdits s’ils contiennent du THC quel que soit le taux. L’utilisation et la commercialisation de fleurs ou feuilles de chanvre ou de produits obtenus à partir de ces parties de la plante, ne sont pas autorisées". Plusieurs gérants de boutiques en France ont été condamnés en première instance pour "infractions à la législation sur le médicament et tromperie", notamment pour avoir présenté le CBD comme un produit thérapeutique, décision de laquelle ils ont fait appel.

Une banque chez qui nous voulions ouvrir un compte a ajouté une clause dans ses mentions légales juste pour nous refuser comme clients" - Alexis

Dans son commerce Saint-lois, Alexis a fait attention à respecter scrupuleusement toutes les règles. Ses produits ne contiennent pas du tout de THC. Sur sa vitrine, il a inscrit les mots : "Bien-être, détente, confort, vitalité : ce sont à peu près les seuls mots qu'on est autorisés à utiliser". Malgré beaucoup de difficultés pour obtenir un compte en banque au nom de la société, le gérant tient bon : "On a fait le choix d'ouvrir cette boutique parce que ça peut aider des gens. Et ce n'est pas interdit. Certains utilisateurs trouvent que cette molécule a des bénéfices pour eux".