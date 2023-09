Une boutique montoise va envoyer un camion de dons au Maroc pour les victimes du séisme

Difficile de se frayer un chemin ce dimanche après-midi dans "La Boutique Concept Store" à Mont-de-Marsan. Des dizaines et des dizaines de sacs de vêtements et de produits d'hygiène, notamment, entreposés dans le magasin après l'appel aux dons lancé sur les réseaux sociaux, pour venir en aide aux victimes du séisme meurtrier au Maroc . Un camion va être envoyé dans le pays ce mercredi.

ⓘ Publicité

De généreux landais, touchés par le drame, se sont succédé dans l'établissement pour livrer certaines de leurs affaires. "On a fait du tri dans nos vêtements avec ma fille de 5 ans. On donne des vêtements chauds et puis déodorants, sérum physiologique, couches pour les bébés", énumère Marina après avoir posé au sol deux grands cabas.

Une partie du magasin, inaccessible face au nombre impressionnant de dons à destination des victimes du séisme au Maroc. © Radio France - Thomas Vichard

"On essaye de faire ce qu'on peut à notre niveau. Ça vient du cœur" - Merita Daasani, la gérante

C'est plus ou moins le même inventaire pour Margaux, qui offre aussi des biberons. Elle n'a pas hésité une seconde quand elle a découvert l'appel aux dons. "C'est bien de donner, c'est important de montrer qu'il faut avoir foi en l'homme en fait ! Merita peut-être hyper fier d'elle et de son initiative, je trouve ça super émouvant..." complète-t-elle les larmes aux yeux.

Merita Daasani, c'est la gérante du magasin, et elle tenait absolument à agir : "On se sent impuissant, alors on se dit qu'il faut faire quelque chose, voilà... On essaye de faire ce qu'on peut à notre niveau. Ça vient du cœur. Il y a une chaîne humaine qui est en train de se créer, je ne m'y attendais pas, en tous cas pas autant".

Un deuxième camion affrété mercredi vers le Maroc ?

Le camion partira ce mercredi matin au Maroc, conduit par le mari de Merita Daasani, originaire du Maroc. Un voyage prévu avant même le séisme, parce que le couple, qui vend des articles de décoration marocains s'approvisionne directement chez des artisans situés près de Marrakech tous les trois mois. "Notre camion partait quoi qu'il arrive ce mercredi 13, mais initialement pour aller acheter des articles, alors au vu de ce qu'il s'est passé, on a pris la décision rapidement d'aider les gens à traverser un peu plus chaleureusement ce drame", détaille Merita Daasani.

Face à l'ampleur de la mobilisation, un deuxième camion pourrait traverser la Méditerranée mercredi.

Vous avez jusqu'à mardi soir pour faire des dons, il faut se rendre au magasin "La Boutique Concept Store", situé au 38 rue Frédéric Bastiat à Mont-de-Marsan. Il est ouvert de 10h à 19h ce lundi et mardi.