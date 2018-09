Poitiers, France

Elle a ouvert dans la plus grande discrétion. Depuis le 3 septembre dernier, il y a une boutique qui vend du cannabis légal à Poitiers. Ces magasins fleurissent un peu partout en France. S'appuyant sur un vide juridique, ils commercialisent du CBD, ou cannabidiol, une molécule issue du chanvre mais dénuée des effets du THC, le principal composant psychoactif du cannabis.

Discrétion de rigueur

A Poitiers, le magasin est installé dans l'ancienne maison de la presse de la Grand-Rue. La boutique s'appelle Best Hamp (NDLR : Meilleur Chanvre en anglais). Pas de nom sur la devanture, pas de page Facebook : le magasin ne veut pas avoir pour le moment trop de publicité. Et pour cause : aujourd'hui, aucune loi ne réglemente ce secteur. Le commerce n'est ni interdit, ni officiellement autorisé.

Sur le comptoir. © Radio France - William Giraud

Des graines, des tisanes ou du café

Dans les rayons, pas très garnis pour l'heure, du magasin poitevin, on trouve des graines dites de collection. Il y a aussi du café au goût cannabis, des gélules, des tisanes et des huiles à base de CBD, le fameux cannabidiol, et des liquides pour cigarettes électroniques.

Est-ce légal ?

La question est en suspend. Un avocat précise "qu'il y a un vide juridique. Le secteur attend que le droit européen tranche la question". La seule obligation, c'est que le taux de THC dans les produits soit inférieur à 0,2%. Le problème, c'est que face au boom de la filière et à l'ouverture de plusieurs dizaines de magasins partout en France, les autorités ont réagi.

Des magasins fermés

Se retranchant derrière la législation, la police a fermé cet été plusieurs boutiques vendant le dérivé du cannabis à Rouen, Evreux, Dijon, en Moselle... Des opérations de police menées sur l'initiative du procureur de la République qui, selon les villes, laisse faire ou sévit. Les vendeurs rétorquent que le cannabidiol n'est pas un stupéfiant. "Il a des effets relaxants, aucunement hallucinogènes".