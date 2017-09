Une boutique solidaire à Châteauroux pour lutter contre l’isolement des personnes âgées

Une maison de retraite de Châteauroux vient d’ouvrir une boutique solidaire. Les vêtements vendus à petit prix permettent de financer les activités des résidents.

A Châteauroux la maison de retraite de "La Charmée" vient d'ouvrir une boutique solidaire. On y trouve des vêtements à petit prix. Les résidents de l'EHPAD eux-mêmes viennent y faire leurs emplettes et les quelques euros récoltés permettent de financer les activités.

Des vêtements portés par d’anciens résidents

"On avait beaucoup de résidents qui manquaient de vêtements et on avait beaucoup de gens qui décédaient et on se disait.. qu’est-ce qu’on fait de tout ces vêtements ? On a décidé de faire profiter les gens… d’abord les résidents de l’EHPAD et puis on a eu des dons de vêtements… donc on s’est dit pourquoi ne pas en faire profiter les autres… " explique Chantal Dubé la directrice de l’EHPAD, originaire du Québec.

C’est aussi une manière de stimuler l'autonomie des personnes âgées" (la directrice)

Sylvie (animatrice) et Chantal Dubé (directrice de l’EHPAD) © Radio France - Jonathan Landais

"Cela permet aussi aux résidents de choisir tout seuls leurs vêtements, que ce ne soit pas la tutrice qui achète… ils peuvent dire moi j’aime ci, moi j’aime ça… c’est de l’autonomie quoi". Simone, l’une des résidentes y fait régulièrement quelques bonnes affaires. "Il y a des jupes, des corsages, des gilets, des manteaux… tout cela pour pas cher… c’est vrai qu’en boutique c’est excessif à l’heure actuelle, et comme on n’est pas riche… (rires)".

Pas de prix sur les étiquettes

Le prix est libre, chacun peut donner ce qu’il veut. Une centaine d'euros ont ainsi été récoltés depuis le mois de juin. L'argent sert à financer les activités des pensionnaires. "Une fois par mois on fait venir un animateur pour les anniversaires, donc c’est une moyenne de 80 à 200 euros par mois, et puis il y a l’atelier gym, les sorties restaurant, cinéma…" précise Sylvie, l'animatrice de l’EHPAD. Elle dispose d’un budget d'environ 3.000 euros par an pour financer les activités internes de l’EHPAD.

Vous pouvez donner vos vêtements à l'EHPAD de "La Charmée" située au 182 avenue John Kennedy, près du CFA des métiers de l’Indre. Téléphone de la maison de retraite : 02.54.34.57.69. La boutique solidaire est ouverte tous les premiers et troisièmes lundi de chaque mois.