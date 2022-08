Une braderie d'été ensoleillée à Pau

A Pau, la traditionnelle braderie d'été s'est déroulée ces vendredi 26 et samedi 27 août, sous un soleil éclatant. L'occasion pour les commerçants palois d'écouler leurs stocks avant la rentrée de septembre.

Les vendredi 26 et samedi 27 août, la traditionnelle braderie d'été s'est installée dans les rues piétonnes du centre-ville de Pau. Pour les commerçants palois, c'est un rendez-vous incontournable de la fin de l'été.

Fara est venue tout droit de Bordeaux et c'est la première fois qu'elle participait à la braderie de Pau. "C'est important de venir à la rencontre des clients pour expliquer notre travail", estime la commerçante. "Comme c'était la première fois que je venais je ne m'attendais à rien, mais les ventes ont bien marché, on reviendra !". Et avec le soleil, toutes les conditions sont réunies pour une braderie réussie.

Une autre manière de vendre

Pour Béatrice, le constat est un peu plus mitigé. Pour cette habituée de la braderie de Pau, "cette année, c'est un peu moins porteur que d'habitude". Le problème d'après elle, c'est que "les gens ont peur de dépenser". Une situation qu'elle constate depuis la crise sanitaire en 2020, "ça a du mal à repartir, les gens sont nombreux, mais ils viennent surtout pour se balader. Pas forcément dans l'optique d'acheter".

Lionel est bijoutier à Pau. Pour lui, la braderie, c'est l'occasion de "casser les prix et vider les stocks". Mais surtout, de "s'associer à tous les commerçants palois pour participer à cette grande fête qu'est la braderie". C'est aussi un moyen d'avoir "un contact plus direct avec les clients, on n'est pas à l'intérieur de la boutique, assis autour d'une table. C'est une autre manière de vendre", conclut le commerçant.