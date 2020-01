Une brasserie 100% artisanale vient d'ouvrir au Mans

Le Mans, France

Une nouvelle brasserie vient d'ouvrir ses portes en plein centre-ville du Mans, rue du docteur Leroy. Et pas n'importe quelle brasserie : le Septante-deux, une brasserie qui fait ses bières en vitrine et qui les propose à la dégustation 10 mètres plus loin. Les clients peuvent ainsi voir les cuves à bière avant de les déguster.

C'est l'histoire de deux frères et de leur meilleure amie passionnés par la bière.

"Quand on entre, on a des deux côtés, les cuves dans les salles de brassage et de fermentation", souligne Maxime l'un des gérants. "Ensuite on arrive sur une verrière de plus de huit mètres de haut. il y a le bar à gauche et l'espace cuisine et à droite quelques tables. Et puis, à l'étage, il y a deux salles. La première un peu salon avec des canapés en cuir et la deuxième qui fait plus restaurant avec des tables et des chaises."

"On est une équipe de passionnés. On aime avant-tout brasser la bière et faire de la bonne bière. On utilise des produits bio et locaux. Après avoir fait de la vente directe pendant trois ans, on franchit une nouvelle étape. Dans l'équipe, il y a moi, mon frère, notre meilleur amie et notre cuisinière. On a investit environ 500.000 euros et on espère être rentable le plus rapidement possible. On a mis toutes nos économies dans ce projet et notre famille nous a aussi beaucoup aidé. Pour être à l'équilibre, il faut que l'on vende 40.000 pintes par an !"

L'une des cuves de la brasserie Septante-deux © Radio France - Christelle Caillot

Les premiers clients adorent

La brasserie a ouvert ses portes ce samedi. Le concept séduit. Pour Sébastien qui habite Le Mans depuis de nombreuses années : "je trouve ce lieu vraiment chouette. Encore quelque chose de nouveau au Mans. D'avoir un établissement qui fait de la bière locale en plein centre-ville, c'est un vrai plus. Je pense que cette brasserie aura beaucoup de monde et c'est tant mieux".

Les premiers clients de la nouvelle brasserie artisanale du Mans "le septante-deux" © Radio France - Christelle Caillot

Nicolas valide lui aussi : "j'adore le concept, le fait de voir les cuves et de pouvoir ensuite déguster la bière fabriquée juste à côté, c'est super. En plus, j'aime bien le côté artisanal et local".

La façade de la brasserie Septante-deux © Radio France - Christelle Caillot

Le Septante-deux est situé rue du docteur Leroy. Le site était fermé depuis six ans. Auparavant, il y avait le restaurant "La boucherie".