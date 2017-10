Une brasserie pédagogique ouvre ses portes à Saint-Apollinaire

Depuis la mi septembre, les habitants du quartier du Pré Thomas à Saint-Apollinaire peuvent aller déjeuner dans un nouveau restaurant : la brasserie Traits d'Union veut être un lieu d'apprentissage et d'entraide.

Dans le nouveau quartier du Pré Thomas à Saint-Apollinaire, une brasserie un peu particulière a ouvert ses portes mi septembre. C'est un établissement pédagogique où se forment des jeunes de l'Institut Médico-Educatif (IME) des Ecayennes. C'est aussi un lieu où les personnes âgées du quartier peuvent se retrouver pour un moment de partage intergénérationnel.

La brasserie Traits d'Union a pourtant tout d'un restaurant comme les autres : une grande salle de 40 couverts, une cuisine professionnelle, et une carte qui propose des produits frais et du fait-maison : un buffet à volonté ou un plat du jour. Mais en cuisine et en salle, ce sont des jeunes de l'IME, comme Rose, qui se forment au métier de la cuisine : " c'est génial ici. On s'amuse bien, et ça change de l'IME, on a une vraie clientèle. Moi j'aime le contact avec les clients, on prend le temps de discuter avec eux. "

Il est indispensable de remettre les valeurs humaines au goût du jour

Les dix jeunes qui travaillent à la brasserie pédagogique sont parrainés par le chef étoilé dijonnais Stéphane Derbord : " c'était une évidence, pour aider des jeunes en difficulté. Dans notre monde un peu chahuté, je pense qu'il est indispensable de remettre les valeurs humaines au goût du jour. La cuisine, c'est avant tout le partage et l'excellence du coeur. "

Et cet établissement, c'est justement un lieu de partage et d'échange. La clientèle est surtout constituée de personnes âgées qui vivent dans le quartier Atout'Age. Thérèse et Colette sont des nouvelles résidentes, elles sont déjà venues déjeuner une fois à la brasserie : " pas plus, parce qu'avec nos petites retraites on n'a pas les moyens d'aller souvent au restaurant. Mais c'est très bien, les prix sont très corrects, et puis c'est juste à côté, ça nous fait du bien de sortir et de voir du monde. "

La brasserie qui est ouverte tous les midis du lundi au vendredi a déjà un petit succès : c'est souvent complet et il est conseillé de réserver avant de venir déjeuner.