Une "brigade Covid" sensibilise les habitants du Soler au port du masque

Gilet jaune sur le dos, la dizaine d'agents se répartit en plusieurs groupes. Depuis le début du mois, ils déambulent dans les rues du Soler (Pyrénées-Orientales) pour vérifier que les mesures sanitaires sont bien appliquées par les 7.600 habitants. Port du masque, distances de sécurité, rassemblements, etc. L'idée est de sensibiliser la population pour éviter la sanction.

Ces agents font partie des services enfance et crèche. À cause des nouvelles restrictions, les crèches et les écoles sont fermées. "Nous avons donc décidé d'utiliser ce personnel pour monter une brigade de prévention", raconte la maire du Soler, Armelle Revel-Fourcade.

"Je ne suis pas pour une répression systématique."

- Armelle Revel-Fourcade, maire du Soler

Du lundi au dimanche, les agents sillonnent plusieurs secteurs de la commune : les parcs, skateparks, jardins, lac et coeur de ville.

"Nous avons remarqué que dans certains endroits, les gens ne respectaient pas toujours les consignes." - Armelle Revel-Fourcade, maire du Soler Copier

Alexis et Jennifer sont chargés de surveiller le lac. "Certaines personnes, on sent qu'on les embête royalement !, reconnaît Jennifer. Parfois, on ne nous répond pas. Une dame nous a même grondés ! Le ton est monté et puis comme on est restés super sympas, elle s'est calmée."

Si une personne persiste à ne pas respecter les mesures sanitaires, la brigade doit contacter la police municipale. Pour l'heure, ça n'a pas été nécessaire.

"Parfois, on n'a même pas besoin de parler. Les gens remettent leur masque quand ils nous voient", racontent Alexis et Jennifer. Copier