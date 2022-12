Une brigade de gendarmerie mobile dans les hauts cantons héraultais, le projet est à l'étude

La gendarmerie compte environ 3.500 brigades, réparties à travers tout le territoire. D'ici 2027, quelque 200 nouvelles unités seront créées en France. Ce projet est prévu dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur. Deux à trois brigades pourraient être créées dans chaque département en fonction des besoins. "Les secteurs qui ont gagné de la population et ceux où les services publics ont déserté seront priorisés" précise le ministre l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Dans l'Hérault, une brigade mobile est à l'étude. Elle sillonnerait les hauts cantons. Elle aurait pour but de créer du lien avec le public de Saint-Pons à La Salvetat-sur-Agout jusqu'au territoire de Lodève. Ce projet est à l'étude et attend désormais le feu vert des autorités. "Cette brigade mobile aurait un réel sens" précise Vincent Pardonneau, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Béziers. "Elle apporterait ce liant et cette proximité avec le public".

Cette bridage serait une création avec un renfort d'effectif. Il n'est pas prévu de démunir les brigades existantes, mais au contraire du personnel supplémentaire, ajoute Vincent Pardonneau : "Je suis confiant sur la volonté qu'il y a de maintenir le lien entre gendarmerie et territoire. C'est un vœu pieux. J'espère que ce projet sera réalisé rapidement".

"Aujourd'hui la présence des gendarmes sur ce territoire est importante" ajoute Pierre Mathieu, le président de la communauté de communes de Grand Orb. "Ce que l'on souhaite, c'est d'avoir un positionnement sur cette bridage mobile. L'annonce gouvernementale de 200 nouvelles brigades donne un espoir aux élus qui sont inquiets de la montée de l'insécurité en zone rurale. Nous avons aussi des populations qui se déplacent, de nouveaux habitants, des gens qui arrivent de la bande littorale. Il y aussi la délinquance mais aussi les besoins de services publics nécessaires au développement des zones rurales".

"Nos avons des signaux positifs sur cette création de brigade mobile dans notre secteur."- Pierre Mathieu

Les implantations des futures brigades de gendarmeries devraient être connues au printemps 2023 afin que les premières brigades soient prêtes dès l'été prochain. Les militaires devraient réinvestir des bâtiments publics non utilisés.

