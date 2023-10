Une brigade mobile de gendarmerie annoncée à Lusignan dans la Vienne, une bonne nouvelle pour les habitants

La commune de Lusignan située dans l'Est du département de la Vienne va accueillir une brigade mobile d'ici 2027. Elle fait partie des 238 nouvelles brigades annoncées par Emmanuel Macron . Sur place, la nouvelle est plutôt bien reçue, mais n'était pas particulièrement attendue. Pour Olivier, les gendarmes pourront s'occuper des excès de vitesse dans le centre : "Je trouve ça bien. Si au moins, ça peut limiter les gens, les vitesses dans les petites ruelles, puis les stop non respectés. Après il n'y a pas beaucoup d'infractions à Lusignan".

On est une commune assez calme, mais c'est une bonne chose

Du côté du bureau de tabac-presse de Lusignan, le constat est le même. "On est quand même une commune assez calme, mais je pense que ça reste une bonne chose pour la commune", explique l'employée sur place, "Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous on a quand même eu deux cambriolages en un an. Je pense que c'était certainement attendu sur la commune."

Dans le reste du département de la Vienne, une brigade fixe doit s'installer à Fontaine-Le-Comte, près de Poitiers et une brigade mobile à Scorbé-Clairvaux près de Châtellerault. Dans les Deux-Sèvres, une autre brigade moile est attendue à Brion-près-Thouet dans le Nord du département, et une brigade fixe est prévue à Echiré.