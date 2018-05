Brive, Corrèze

C'est une annonce du concours dans le journal qui a séduit Andrée Derricq. "Pourquoi pas ?" répond-elle en souriant quand on lui demande pourquoi elle s'est inscrite. Et elle ajoute : "c'est un challenge que je me suis lancée et aussi pour mes enfants et petits- enfants qui étaient ravis". Et en l'espèce cela fait du monde. "J'ai eu 6 enfants, j'ai 17 petits-enfants et déjà 7 arrières-petits-enfants". A qui elle consacre beaucoup de son temps. Ce qui, dit-elle, lui apporte beaucoup de bonheur. "Quand on élève ses propres enfants, c'est pas pareil : on les adore, on les aime. Mais il y a aussi l'éducation. Tandis que là il n'y a que l'amour à donner."

Je passe beaucoup de temps sur Facebook"

Ses petits-enfants et arrières-petits-enfants lui rendent bien cet amour. Ils seront quasiment tous présents à Forges-Les-Eaux pour la finale. "Ma petit-fille va lire un texte, je sais que ça va être émouvant". Elle en pleure déjà rien qu'en l'évoquant. Depuis plusieurs jours, tous l'appellent aussi régulièrement pour l'encourager. Il en faudra sans doute du courage à cette grand-mère pourtant très active et très branchée. _"Je passe beaucoup de temps sur Facebook. Tous les dimanches on va au thé dansant à tulle (_avec son compagnon, NDLR) et je vais aussi à mon club du 3ème âge dont je suis la secrétaire". "Comme Mamie elle peut être en Ligue 1 comme les footballeurs. Elle sait tout faire" souligne Claude son compagnon. Elle confesse qu'elle ne sait toutefois pas comment elle va réagir si elle est élue Super Mamie ce dimanche.