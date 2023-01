Une cabane en mousse digne d'un conte de fées menacée de destruction près de Toulouse

Il faut marcher un moment avant de réussir à la trouver. Perdue près d'un chemin de randonnée sur les rives da la rivière du Touch à Tournefeuille, à l'ouest de Toulouse, la cabane en mousse paraît sortir tout droit d'un conte de fées.

Véritable petit château fait de mousse recyclée, la cabane vaut le détour. Son créateur s'appelle David, c'est un sans domicile fixe de 53 ans. Tout s'est fait petit à petit, et surtout après cette remarque d'une passante il y a quelques mois de cela, que "son lieu d'habitation n'était pas très propre" explique-t-il en souriant.

L'architecte en herbe a alors commencé à collecter de la mousse dans une benne et s'est procuré de la peinture. "Je me suis dit s'il y a un mur, il peut y en avoir quatre puis s'il y a quatre murs, il peut y avoir un toit. Et de fil en aiguille j'ai construit une petite cabane rigolote pour les promeneurs."

Depuis huit mois maintenant David vit dans cette habitation pas banale sans eau, ni électricité : « C’est quand même plus agréable à voir qu’une tente ! » se félicite le quinquagénaire. Mais cette maison en mousse est menacée de destruction. David n’a pas eu l’autorisation de la mairie pour s’installer à cet endroit.

David refuse l'aide de la mairie

La municipalité lui propose des alternatives. Maryline Rieu, l’adjointe chargée des solidarités à la ville de Tournefeuille, l’a reçu au début du mois. "On lui a proposé un accompagnement social et l’assistante sociale lui a mis jour ses droits », affirme l’élue, avant d’ajouter "que les portes de son bureau restent ouvertes".

Un rendez-vous avec l’adjointe au maire chargée la culture lui a même été proposé. "Artistiquement, sa cabane est quand même jolie. On peut lui proposer des choses, les cartes sont entre ses mains", précise Maryline Rieu.

Mais David ne souhaite pas changer de vie. "Je ne demande rien à personne. Ce n’est pas parce que je vis dans la rue que je ne suis pas intégré socialement", estime l’homme de 53 ans. Selon lui, il n’y a "aucun endroit légal" où il peut mener sa vie paisiblement dans son habitation de fortune. "Comme je l’ai dit à la mairie, je n’ai pas vocation à rester ici éternellement" répète-t-il, même s’il espère rester jusqu’à la fin de l’hiver malgré la mise en demeure prononcée par la municipalité fin décembre.

Sa cabane en arrière plan, David conclut : "Ma vie maintenant est plus douce, plus en adéquation avec que j'ai envie de vivre. Plus j'explique ça, plus les différentes structures ont envie de me réintégrer. Et je leur réponds très poliment de me laisser tranquille."

En attendant David continue d'organiser des ateliers pour fabriquer des figurines en mousse, qu'il vend dans sa mini-boutique devant sa cabane.