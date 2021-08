Une cagnotte créée pour les hospitaliers suspendus à Pau

Une cagnotte a été lancée le 24 août pour les hospitaliers de Pau qui risquent la suspension parce qu'ils refusent la vaccination contre le covid. Effectivement, à partir du 15 septembre, tous les soignants qui refusent d'être vaccinés s'exposent à une suspension de contrat, puis une mise à pied voire un licenciement.

Quelques jours après la naissance de la cagnotte, 120€ avaient déjà été collectés. C'est Jean-Paul qui l'a créée, électricien retraité à Serres-Castet : "Ils seront suspendus parce qu'ils refusent l'obligation vaccinale. C'est quand même un libre choix. Je ne vois pas pourquoi on ne laisse pas à tout le monde le choix d'être vacciné. Ces gens-là vont se retrouver sans salaire. Il y a des référés qui sont partis au tribunal et cette cagnotte pourra aider au financement." Mais le plus important pour Jean-Paul, c'est la solidarité pour les soignants : "Je pense que tous ces gens-là qui ont applaudi ou qui étaient sur leur balcon et qui les ont considérés comme des protecteurs, maintenant qu'ils fassent un petit geste ! Qu'ils mettent 1€, 5€ ou 10€ pour ces gens qui étaient les premiers de cordée. On est en train de leur détacher la corde et ils se cassent la figure."

Capture d'écran du site www.papayoux-solidarite.com

"Cette cagnotte, c'est surtout une marque de soutien", selon la soignante de l'hôpital de Pau, déléguée CGT, Sandrine Baradat. Cette dernière insiste sur le fait qu'en ce moment toute marque de soutien est bonne à prendre. Pour elle, cette initiative, finalement, ça montre l'inquiétude et la solidarité des citoyens à l'égard des soignants. Cela révèle aussi que les gens se demandent à quoi ressemblerait l'hôpital sans une partie de ses effectifs. "Ne serait-ce que 40 ou 50 salariés qui restent chez eux, ce serait énorme" d'après Sandrine Baradat. Pour l'instant, le taux de vaccination du personnel est de 80% à Pau. Ce qui veut dire que sur les 2.600 employés du centre hospitalier, 2.000 sont déjà vaccinés.