Une cagnotte en ligne créée pour aider la famille du secouriste tué dans le crash d'un hélicoptère

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Martigues, Marignane et l'Union Pompiers 13 ont mis en ligne cette semaine une cagnotte pour venir en aide à la famille du secouriste mort dans le crash d'un hélicoptère de la Sécurité civile dimanche 1er décembre. "Norbert Savornin (...) avait deux enfants de 15 et 19 ans. Il adorait son métier, il était décrit comme un véritable combattant" peut-on lire dans la description de cette cagnotte. "A la caserne de Marignane et Martigues, ses proches sont effondrés" est-il ajouté.

Près de 600 personnes ont déjà participé à cette cagnotte. Des dizaines de messages de condoléances et de soutien ont été publiés : "Modeste participation face à un si grand vide", "de tout coeur avec vous", "je tenais à participer pour soutenir cette famille plongée dans le chagrin". Ce jeudi matin, 17.600 euros ont été récoltés.

Dimanche soir dernier, un hélicoptère de la Sécurité civile s'est écrasé dans les collines de la Nerthe, au nord de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, il avait décollé de Marignane pour se rendre dans le Var pour assurer une mission de reconnaissance et de sauvetage. Trois personnes sont décédées : Jean Garat, pilote de la Sécurité civile, Michel Escalin, mécanicien opérateur de bord, et Norbert Savornin, secouriste héliporté du Service d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône.