Une cagnotte en ligne pour aider Jean à rester chez lui

La maison de Jean, 84 ans, a été détruite par les flammes samedi 2 novembre. Cela faisait 41 ans qu'il habitait là, à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme). Sa famille a donc lancé une cagnotte pour lui acheter un mobile-home et rester sur son terrain.

Châteauneuf-sur-Isère, France

Jean de Wreden était en train de faire son café quand l'incendie s'est déclaré dans sa maison à Chateauneuf-sur-Isère (Drôme). Il est 9 h ce samedi 2 novembre, le feu prend dans une chambre d'ami.

Le toit de la maison a été endommagé par la grêle en juin dernier. Malgré les bâches qui protégeaient la toiture, l'eau s'infiltre. Et finit par atteindre les câbles électriques. Court-circuit. La toiture s'embrase.

"Tout a brûlé raconte Sarah de Wreden, la fille de Jean. Les vitres sont toutes fumées, certaines ont explosé. Les murs en pisé ont fendus, le crépi a éclaté et s'est effondré au sol."

Il ne reste qu'un trou béant dans la toiture après l'incendie © Radio France - François Breton

Attaché à sa maison

Aujourd'hui, il y a un trou béant dans la toiture. Les pièces sont à la merci des éléments. Avec l'intervention des pompiers puis la pluie des derniers jours, les plafonds se sont gorgés d'eau, les planchers gondolent. La maison est inhabitable.

L'assurance de Jean propose un relogement. Mais lui ne veut pas. Cela fait 41 ans qu'il habite là. "J'ai du mal à m'éloigner et à quitter cette maison", témoigne-t-il.

"C'était ma vie pendant 40 ans, c'est difficile de la quitter."

Une cagnotte pour un mobile-home

Sarah de Wreden a donc créé une cagnotte en ligne pour permettre l'achat et l'installation d'un mobile-home sur le terrain de son père. L'objectif est de récolter 10 000 €.

Mais ce n'est qu'une base. "Il y aura forcément plus à rajouter, détaille Sarah. Avec 10 000 €, on peut acheter un petit mobile-home, mal isolé. On va se débrouiller de notre côté, par nous-même. Mais ça va demander des emprunts, des crédits" conclut-elle.

Près de 3500 € ont déjà été versés dans la cagnotte en ligne. Il reste encore 51 jours avant qu'elle soit fermée.