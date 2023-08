Une cagnotte en ligne pour l'éleveur qui a perdu plus de 300 brebis sur le causse de Blandas dans le Gard

Une cagnotte est mise en ligne pour venir en aide à l'éleveur qui a perdu plus de 300 brebis jeudi après-midi dans l'incendie de sa bergerie au lieu-dit le Barral sur le Causse de Blandas. Elles se trouvaient à l'intérieur, pour se protéger de la chaleur. L'éleveur a tout tenté pour les sauver mais n'a pu en sortir qu'une cinquantaine. "On se sent tous concernés par cette tragédie confie le maire, Marc Weller. C'est le couple qui doit être soutenu et les enfants aussi. La première réflexion des habitants a été de dire, il faut lancer une cagnotte." Seule la maison d'habitation a été épargnée par les flammes, le feu se propageant aux autres bâtiments agricoles et à la végétation environnante.

ⓘ Publicité

Solidarité paysanne

La profession se mobilise également pour aider l'éleveur. "Il a d'abord fallu évacuer les brebis qui étaient calcinées pour des raisons sanitaires sachant qu'on est en plein été, qu'il fait très chaud et qu'il va y avoir le Pont du 15 août explique Fanny Tamisier, l'élue en charge de l'élevage ovin à la Chambre d'agriculture du Gard*.* Psychologiquement aussi pour l'éleveur et sa famille. Dans un deuxième temps, on va évaluer ses besoins avec lui. Je fais confiance aux agriculteurs et aux éleveurs."