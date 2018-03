Le club de handball de Valence a lancé une campagne de financement participatif pour l'aider à payer le changement du sol du palais des sports, trop vieux et plus aux normes. Il doit trouver 17 000 euros, où il devra s'endetter.

Valence, France

C'est une dépense qui n'était pas prévue dans son budget : le Valence Handball a du remplacer le sol du palais des sports, et il se retrouve avec une "ardoise" de 17 000 euros à régler avant la fin de la saison.

"Le précédent revêtement avait été installé il y a 17 ans, et il était devenu trop vieux" explique Christian Herrmann du Valence Handball. "En plus, il y avait d'autres lignes de tracées dessus : pour le volley-ball, le basket-ball, le badminton... qui servent aux écoles. Or, si nous montons en Proligue l'année prochaine, il est obligatoire d'avoir un sol où n'apparaissent que les lignes du terrain de handball."

Un financement partagé

Mais un revêtement neuf coûte cher. Après négociations, le club obtient 40% de réduction chez son fournisseur. La mairie de Valence, propriétaire de la salle, et la région Auvergne-Rhône-Alpes dont les lycéens utilisent le site s'engagent à financer les deux tiers de la facture.

"Il reste 17 000 euros à faire financer par le club" explique Christian Herrmann. Les dirigeants recherchent des sponsors, et ils lancent une campagne de financement participatif sur Internet. "Nous avons 3600 amis sur Facebook. L'idée de départ était que si chacun d'entre eux donnait 5 euros, nous aurions atteint l'objectif."

Le nouveau revêtement répond aux normes de la LNH, notamment pour la retransmission des matchs à la télévision © Radio France - Bastien Deceuninck

Un tirage au sort pour les participants

Mais évidemment, la cagnotte est ouverte à tous. Il est d'ailleurs possible de demander un reçu de don pour le déduire de ses impôts. Le club a aussi prévu une surprise : "Si nous réussissons, nous organiserons un tirage au sort parmi les participants". À gagner? Des repas chez Pic, au Flaveurs et dans d'autres restaurants valentinois, mais aussi des bons d'achats dans des magasins et de grandes enseignes...

Récolter les 17 000 euros éviterait aussi au club de devoir emprunter de l'argent. Une dette qui pourrait lui être reprochée lors de l'examen de son budget en cas de montée en Proligue l'année prochaine...

Cliquez ici pour retrouver la cagnotte Leetchi du Valence Handball.