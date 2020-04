Une cagnotte en ligne pour venir en aide à un couple d'hôteliers de St André De Sangonis

La crise sanitaire a contraint ces dernières semaines un couple d'hôteliers-restaurateurs à fermer l'hôtel qu'ils avaient rouvert il y a moins d'un an. Un client, tombé sous le charme de l'endroit, puis du couple, a décidé de leur venir en aide à travers une cagnotte en ligne.

L'hôtel-brasserie La Clé a été repris en juillet 2019 par Isabelle et Alex

Damien Gimenez est un jeune homme de 30 ans qui travaille dans le commerce agro-alimentaire.

Il y a moins d'un an, il redécouvre un peu par hasard l'hôtel-brasserie La Clé, à St André de Sangonis. L'établissement vient tout juste d'être repris par un couple très dynamique, Isabelle et Alex, qui ont tout plaqué dans leur vie professionnelle après être eux aussi tombés amoureux de l'endroit.

Damien lui en devient un client très habituel et régulier et finit par tisser des liens d'amitié avec le couple.

Il y a quelques semaines, Isabelle et Alex sont contraints de fermer leur hôtel, comme des dizaines d'autres milliers d'hôteliers en France.

C'est le coup dur de trop ! Car depuis qu'ils se sont lancés dans cette nouvelle aventure, ils ont multiplié les galères.

Des banques qui ne veulent pas prêter d'argent au début de leur nouvelle aventure, des intempéries pendant l'automne et un hiver particulièrement morne en terme de fréquentation. Ils misaient tout sur le printemps et l'été qui pointaient le bout de leur nez. Jusqu'à ce que le coronavirus débarque en trombe.

Damien observe ses deux amis se désespérer, mais qui continuent d'y croire. Il décide donc de leur venir en aide an lançant une cagnotte en ligne sur la plateforme GO FUND ME.

Isabelle Bernoux, l'hôteliere, était très réticente au départ. L'idée de demander la charité lui déplaisait. Mais aujourd'hui, elle est forcément très touchée par l'opération.

La cagnotte a déjà permis de recueillir un peu plus de 1700 euros, auprès d'un cercle d'amis essentiellement.

Il en faudrait certes 4 fois plus pour sauver la Clé. Mais c'est un bon départ. Et surtout, Isabelle et Alex continuent de se battre, pour sauver leur hôtel, comme ils l'ont toujours fait dans leur vie.

Le récit - Guillaume Roulland Copier

L'hôtel-brasserie La Clé, à St André De Sangonis - Capture d'écran