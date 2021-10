Une cagnotte lancée pour aider le cavalier dont le cheval est mort dans un tragique accident à Arles

Après le dramatique accident de la route qui s'est produit vendredi 1er octobre à Arles qui a coûté la vie à un homme et un cheval, une cagnotte en ligne est lancée pour aider Urh, le cavalier du cheval mort. Larisal était mondialement connu et venait de participer aux championnats d'Europe.

La cagnotte a pour but d'aider le cavalier qui a perdu son cheval

Vendredi 1er octobre au niveau d'Arles en direction de Nîmes sur la route, tôt le matin, une camionnette a percuté un des chevaux échappés d'un van. Le choc a été très violent et le conducteur est décédé ainsi qu'un cheval, Larisal. Une autre voiture a percuté ensuite un deuxième cheval qui a dû être euthanasié. Seul le troisième cheval a survécu mais il est blessé.

Un cheval mondialement connu

C'est pour aider Urh, le cavalier slovène du cheval décédé, qu'une cagnotte est lancée sur internet. Larisal était très connu dans le monde équestre, il formait avec Urh un duo qui évoluait au niveau international. Récemment, ils avaient d'ailleurs participé au championnat d'Europe. Le monde équestre se dit sous le choc et c'est une cavalière de l'équipe nationale slovène de jumping qui a décidé d'ouvrir cette cagnotte disponible sur la plateforme gofundme.

La cagnotte a pour but d'aider Urh a soigner et rapatrier le cheval blessé, Toto, mais aussi de l'aider à couvrir les dépenses pour son père, conducteur du van qui se trouve aujourd'hui incarcéré. Ce jeudi matin, un peu plus de 17.000 euros ont été récoltés. L'objectif est d'atteindre 25.000 euros.