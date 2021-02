Une cagnotte Paypal pour aider Erwan, l'accidenté de Fourques dans le Gard

Un délit de fuite à Fourques en novembre dernier qui avait fait 3 blessés graves. Deux gendarmes et un chauffeur routier. Erwan doit se faire opérer prochainement pour tenter de sauver sa jambe. Il ne travaille plus et les difficultés financières s'accumulent.

On se souvient de ce délit de fuite en novembre dernier à Fourques qui avait fait 3 blessés graves. Deux gendarmes - les deux militaires vont mieux - et un chauffeur routier. L'auteur, un homme de 24 ans sans permis, a été écroué et attend son procès pour tentative de meurtre. Le chauffeur routier, Erwan, habitant à Vauvert (Gard) attend - dans une dizaine de jours - l'opération de la dernière chance pour tenter de sauver sa jambe de l'amputation.

Une famille au bord du gouffre financier

"Les dossiers qu'il faut remplir, les refus, les frais médicaux non pris en charge, les délais de remboursement". On connait mieux le sort de l'auteur que celui de la victime après l'accident. Erwan est "noyé" dans des difficultés administratives complexes. Des frais avec moins de rentrée d'argent et la famille de 4 personnes se retrouve en difficulté. Elle vient de lancer une cagnotte Paypal pour les aider. 2500€ sont espérés et la cagnotte s'achève le 30 mars.

Une vie qui bascule un certain 18 Novembre à Fourques. Erwan, chauffeur routier vivait bien de son travail, ( beaucoup d'heures supplémentaires), depuis l'accident, la moitié moins de revenus et l'obligation de demander de l'aide. "_Je n'aime pas demander aux autres_, je préfère de débrouiller tout seul mais là"

Aurélie a dû quitter son travail pour s'occuper de ses deux jumelles (5 ans) et de son mari blessé. Le mari ne travaille plus, "_difficile de joindre les deux bouts même si en terme loyer notre propriétaire est très compréhens_if" et c'est sans compter avec les frais médicaux. D'où cet appel à l'aide lancé au travers de cette cagnotte Paypal. La jeune maman, avec ces soucis financiers, "craque" littéralement.