Bretagne, France

Hector habite Guichen en Ille-et-Vilaine avec ses parents et ses 3 frères et sœurs. Grand prématurée, il souffre d'une paralysie cérébrale qui fait qu'il ne peut pas tenir assis, ni debout et qu'il ne marche pas. Il se déplace donc en fauteuil roulant, un fauteuil électrique depuis quelques mois. Sauf que pour pouvoir le transporter, son papa et sa maman doivent maintenant aménager leurs deux voitures avec une plateforme latérale. Des travaux coûteux, près de 20 000 euros en tout.

La famille du petit Hector sollicite donc les internautes et fait appel à leur générosité à travers une cagnotte en ligne. Ils ont déjà récoltés près de 4500 euros.