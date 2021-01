Une cagnotte pour financer les obsèques de la victime de l'incendie de la rue du Bourg à Dijon

Après plusieurs jours d'enquête et une analyse de son ADN, la victime retrouvée sans vie dans l'immeuble victime d'un incendie rue du Bourg à Dijon, a pu être identifiée. Il s'agit de Joël, un jeune homme de 26 ans, d'origine angolaise et congolaise, établit à Dijon depuis plus d'une vingtaine d'années. Ses proches disent de lui qu'il incarnait le bonheur et la gentillesse. Il laisse derrière lui sa compagne et un petit garçon de six mois orphelin.

Une cagnotte pour aider à financer les obsèques de Joël

Anouk Chabannes, 26 ans, était une amie de Joel. C'est elle qui a ouvert la cagnotte, de manière assez spontanée. "C'est comme s'il faisait partie de notre famille. On a donc envie qu'il puisse avoir un enterrement comme il l'aurait souhaité" explique la jeune femme. Pour elle, peu importe le geste qu'on fait, et même si ce n'est rien et qu'on ne peut pas donner, "rien qu'un message d'encouragement, nous fait du bien aussi à nous et ça nous donne la force de continuer".

La cagnotte Leetchi ouverte pour financer les obsèques de Joël - capture d'écran

Anouk Chabannes tient aussi à rassurer les donateurs. "Ce n'est _pas pour se faire de l'argent sur le dos des autres_, car j'ai un travail et nous faisons ce que nous pouvons dans le monde actuel. Un geste nous soulage et nous permet de continuer. On a envie de le faire pour lui'" assure-t'elle.

Anouk Chabannes une amie de Joël est à l'initiative de cette cagnotte © Radio France - Stéphanie Perenon

L'argent va servir à financer l'enterrement de Joël car le jeune n'avait plus de famille à Dijon depuis la mort de ses parents. Pour ses amis, il est impensable de ne pas pouvoir lui offrir cet enterrement mais la somme est importante d'où cette cagnotte explique Anouk Chabannes.

Elle,et son conjoint sont en effet tous les deux jeunes et n'ont pas les moyens de débourser 5000 euros. Ils vont financer la moitié de cette somme mais ils ont besoin d'un coup de main extérieur pour rassembler cette somme. Cette cagnotte, c'est pour Joël, "on a envie de le faire pour lui" assure Anouk. L'argent récolté en plus du coût des osbèques sera versé sur un compte réservé à son fils de 6 mois qui se retrouve orphelin aujourd'hui.

Une photo de Joël décédé dans l'incendie de la rue du Bourg à Dijon et mis en ligne sur la cagnotte Leetchi pour financer une partie de ses obsèques © Radio France - Stéphanie Perenon