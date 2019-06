Une cagnotte pour les Restos du Cœur de Toulon cambriolés

Après le saccage du local des Restos du Cœur de la Florane à Toulon des dizaines de familles ne peuvent plus venir s'approvisionner. Une tonne de denrées alimentaires a été volée, les locaux totalement saccagés. Il ne reste plus rien.

Pour venir en aide aux familles et soutenir les bénévoles qui tous les jours se relaient pour l'association le groupe Nice Matin / Var Matin a décidé de lancer sur internet une cagnotte.

C'est une action que notre groupe fait ponctuellement, on l'a déjà fait pour les pompiers. Nos lecteurs ont montré qu'ils étaient généreux, on a donc voulu aider les Restos - Damien Allemand, responsable digital pour Var Matin et Nice Mati