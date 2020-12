Une cagnotte pour réaliser le rêve de Léa

Handicapée moteur de naissance, la jeune Dordognaise de 23 ans est couvée depuis son plus jeune âge par sa famille et par les kinésithérapeutes et ergothérapeutes qui s'occupent d'elle. Mais Léa a l'envie du large : fille de motards, elle souhaite aussi enfourcher le deux-roues avec sa famille. Néanmoins, son handicap ne lui permet pas ; aussi, sa famille voudrait investir dans un side-car adapté, qui pourrait la transporter.

20 000 euros le side-car

Néanmoins, un tel engin a un coût : 20 000 euros en moyenne. Pour le financer, ses parents ont lancé une association, Roulons ensemble avec Léa, et cherche des financements. Dans un premier temps, un duo de médailles de la Monnaie de Paris ont été frappées à l'effigie de Léa. Chaque médaille coûtera 18 euros.

Mais cela ne suffit pas, et la famille a lancé une cagnotte Leetchi, et l'association a été à l'honneur en novembre à l'Université Clermont-Auvergne, à l'occasion de la conférence internationale "Handicap et tourisme" ; et au Salon du livre de Cournon. Pour le moment, un peu plus de 3100 euros ont été récoltés.