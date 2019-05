Une cagnotte pour restaurer l'église du Taillan-Médoc : "il faut réagir avant qu'elle soit menacée de s'écrouler"

La mairie et un collectif d'habitants lancent un mécénat participatif ce mardi pour restaurer l'église Saint-Hilaire. Le coût des travaux de cet édifice roman du 15e siècle est estimé à 95 000 euros.

Taillan-Médoc, France

L'église Saint-Hilaire du Taillan-Médoc (Gironde) est très abîmée : des infiltrations dans la toiture abîment les peintures des nefs, les vitraux sont fragilisés, la solidité des charpentes doit être vérifiée. Pour financer ces travaux, la mairie et un collectif d'habitants lancent un mécénat participatif ce mardi.

Cette cagnotte en ligne, ouverte jusqu'à la fin de l'année, doit permettre de récolter 95 000 euros. Elle est gérée par la Fondation du patrimoine. "Il faut réagir avant que l'église soit menacée de s'écrouler" explique Dominique Morillon, élu en charge du budget et représentant de ce collectif. "Des devis et des expertises ont été réalisés en mars, supervisés par les architectes des bâtiments de France. Ces travaux vont permettre notamment de remplacer les tuiles de l'édifice, remplacer les éléments détériorés par la pluie, restaurer l'étain des vitraux, restaurer l'horloge ou encore nettoyer, gratter et repeindre les trois nefs" détaille-t-il.

"La commune fait face à de grosses contraintes de budget, à cause de la baisse générale des subventions de l'Etat", regrette la maire du Taillan-Médoc, Agnès Versepuy. La mairie a voté dans son budget 2019 une enveloppe de 95 000 euros pour financer les travaux, mais toute l'aide que pourront apporter les citoyens via cette cagnotte permettra de soulager la commune. "Elle pourra ainsi investir de l'argent dans d'autres projets, explique la maire. Mais au-delà de ça les habitants ont vraiment envie de participer. Beaucoup, qui ont déjà contribué, me disent que cette église est très importante dans leur vie. Ils y ont été baptisé, y ont marié leurs enfants, ou enterré leurs proches."