Une cagnotte pour Tom, cheval de manade blessé lors d'une abrivado

Tom et Steven ont grandi ensemble. Tom est un cheval de 8 ans. Steven est un jeune homme de Beauvoisin, gardian bénévole dans une manade. Mi-juillet Tom s'est blessé. Les frais vétérinaires sont estimés à plus de 4.000€. La famille lance une cagnotte sur leetchi.com

C'était le samedi 21 juillet au soir, lors d'une abrivado à Bernis, Tom a été blessé : fracture de la deuxième phalange de la postérieure gauche. Steven et sa famille veulent sauver Tom. L'opération et les frais vétérinaires vont dépasser 4.000€, Steven épaulé par sa famille vient d'ouvrir une cagnotte sur leetchi.com.

Pour sauver Tom, il faut l'opérer : pose de broches et plâtre, ce sera fait deux jours plus tard dans une clinique vétérinaire des environs d'Aix-en-Provence, il y est encore. Tom doit revenir à la maison, à Beauvoisin, ce week-end, pour 6 semaines. Puis nouveau séjour à la clinique pour enlever les broches, replâtrer et retour à la maison pour 6 semaines avant un dernier séjour en clinique pour être définitivement déplâtré.

Une procédure longue, coûteuse, 3.000€ rien que pour l'opération, une somme à laquelle il faut ajouter les visites hebdomadaires du vétérinaire, les médicaments, les transports... Steven est étudiant, sans un sou, son frère aîné a proposé d'emprunter, finalement la famille a lancé un cagnotte sur lettchi.com : il y a peu 76 personnes avaient donné 3.100€.

Des dons qui stupéfient Steven, il n'en revient pas ce jeune homme. Même des opposants aux jeux taurins ont donné de l'argent à ce jeune gardian bénévole, pour leur amour du cheval lui ont-ils dit. La guérison de Tom sera longue, encore 12 semaines de plâtre, puis ensuite une reprise très lente et très douce.

Mais cette blessure va complètement changer la vie de Tom, il n'approchera plus jamais les taureaux. De cheval de manade il va devenir cheval de promenade, en encore, de promenade tranquille... il va finir sa vie au pré.