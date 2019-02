Une cagnotte solidaire pour aider le petit Enzo atteint de trisomie 13

Saint-Quentin-la-Poterie, France

A 5 ans et demi, Enzo est atteint de trisomie 13, une pathologie génétique très rare. Elle touche très peu d'enfants en France, dont Enzo et son frère de 9 ans qui habitent à Saint-Quentin-la-Poterie. Chez chacun, elle prend des formes différentes. Enzo est quasiment aveugle, il parle peu, ne marche pas encore et a une dizaine de malformations de naissance.

Plus de 2400 euros récoltés

Ses parents se trouvent démunis parce qu'aucun établissement n'accepte de le prendre en charge. Par ailleurs, les soins et le matériel pour l'aider à vivre avec son handicap coûtent très cher. C'est pourquoi la famille d'Enzo a créé fin janvier l'association "Treize'or des yeux". Une cagnotte en ligne a également été lancée : plus de 2400 euros ont été récoltés pour l'instant.

Financer des stages de rééducation en Espagne

Cette cagnotte a déjà permis d'acheter un déambulateur à l'enfant. Elle doit aussi financer trois semaines de stages dans un établissement spécialisé en Espagne, à plus de 800 euros la semaine. Par ailleurs, une trentaine de commerçants de Saint-Quentin-la-Poterie et ses environs ont accepté de mettre des tirelires chez eux pour Enzo.

