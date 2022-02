Une caisse dédiée à ceux qui veulent prendre leur temps au Carrefour Grand Var près de Toulon

Sur le modèle de cette pratique initiée aux Pays-Bas, Carrefour a lancé ces dernières semaines la généralisation des caisses "blablabla" dans ses magasins. Chartres a été la première ville, avant la crise du Covid, et les retours étaient tellement positifs que l'enseigne de grande distribution développe le concept au fur et à mesure sur toute la France. Le Carrefour situé dans la zone commercial Grand Var, à la Garde près de Toulon s'est lancé il y a une dizaine de jours.

A côté des caisses "classiques" et des points de paiement sans personnel, la caisse numéro dix, surplombée d'un petit écriteau BlaBlaBla caisse. Une caisse où l'enseigne partage sa volonté "Oui pour prendre le temps de papoter avec vous".

Derrière les plexiglas, Fabienne, détendue. La salariée s'est portée volontaire pour devenir une blablablateuse. "Les clients, qui ne me connaissent pas, me demandent si c'est une caisse normale. Oui, c'est une caisse normale, c'est juste qu'on prend plus le temps" explique t-elle avec le sourire.

Moins de stress

L'expérimentation a commencé à Chartres juste avant la crise du Covid. Et elle avait déjà reçu des retours très positifs tant des clients que du personnel, selon Carrefour, qui a donc décidé de généraliser la pratique. " On a dans un hypermarché une grande diversité de clients. Ceux qui sont pressés, ceux qui ont le temps, et ceux aussi dont parfois on est le seul contact dans la journée. C'est important qu'ils puissent avoir un moment sympathique avec nos hôtesses de caisse" détaille Renaud Vulvert, le directeur de Carrefour Grand Var.

En ce lundi de Saint Valentin, cela n'est évidemment pas la frénésie du samedi et les clients attendent tranquillement leur tour à la caisse numéro 10, sans impatience, sans excitation, sans mot au dessus de l'autre. Ils savent pourquoi ils sont là. Et pour ceux qui le découvrent en lisant les panneaux, c'est une bonne surprise. "C'est une très bonne idée, ça permet de papoter avec la caissière, ce ne sont pas des robots" indique une cliente qui avoue détester les caisses automatiques.

"On parle de tout et de rien, on échange sur le temps, des recettes. Cela donne des idées pour moi aussi. Cela rend le travail plus convivial, cela humanise un peu plus" raconte Fabienne qui fait des envieuses. Plusieurs salariées se sont positionnées pour participer au développement de cette pratique.

Et face aux retours positifs des clients et du personnel, Carrefour étudie la possibilité d'ouvrir une seconde caisse "bla bla bla" au sein de Grand Var. Le magasin situé dans le centre commercial Mayol devrait avoir aussi prochainement la sienne.